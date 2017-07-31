Sturm Graz maçına İngiliz hakem
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile Perşembe günü oynayacağı 3'cü ön eleme turu rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Robert Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:55
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