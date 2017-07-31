 Sturm Graz maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sturm Graz maçına İngiliz hakem

    Sturm Graz maçına İngiliz hakem

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile Perşembe günü oynayacağı 3'cü ön eleme turu rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.

    Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Robert Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sturm Graz maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.