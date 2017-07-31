 Sturm Graz maçı geleceğe ışık tuttu – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sturm Graz maçı geleceğe ışık tuttu

    Sturm Graz maçı geleceğe ışık tuttu

    , Aykut Kocaman'ın çok donanımlı bir teknik direktör olduğunu, kendisiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

    Kocaman'ın bir sistem üzerinde çalıştığını, bunu pratiğe geçirmek için detaylı bir çalışma programı uyguladıklarını ifade eden Slovak stoper, "Sturm Graz maçında futbol olarak çok iyi işaretler verdik. Eksik bölgelerimize de gerekli takviyeler yapılınca eminim ki durdurulamaz bir takım olacağız" şeklinde konuştu.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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