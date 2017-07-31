Sonuna kadar Perez
Fenerbahçe, bir değil iki golcü alacak. Teodorczyk’un yanı sıra Deportivo’ya dönmek isteyen ve talipleri giderek artan Lucas Perez hala çok güçlü aday...
İkinci güçlü adaya ise transferi zora girmesine rağmen Lucas Perez. Arsenal'in gözden çıkardığı İspanyol golcü, eski kulübü Deportivo'ya dönmek istiyor. Gelen haberler, bunun gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Üstelik oyuncunun tek talibi Deportivo değil...
ŞİMDİ DE NEWCASTLE
Newcastl e da Perez için devreye girdi. İngiliz The Sun'un haberine göre, Ada ekibini çalıştıran Rafa Benitez bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Fenerbahçe Perez'den vazgeçmiş değil. Sarı- lacivertlilerin bu hafta içinde Perez için ciddi adımlar atacağı konuşuluyor.
ARSENAL'DE DÜŞÜŞE GEÇTİ
Arsenal'de Arsene Wenger'in sadece 2'si ilk onbirde olmak üzere 11 lig maçında görev verdiği Perez, 1 gol atabilmişti. 28 yaşındaki yıldız, bir önceki sezon ise Deportivo'da 36 lig maçında 17 gol-8 asistlik bir performans sergilemişti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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