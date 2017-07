Sonuna kadar Perez

Fenerbahçe, bir değil iki golcü alacak. Teodorczyk’un yanı sıra Deportivo’ya dönmek isteyen ve talipleri giderek artan Lucas Perez hala çok güçlü aday...

Robin Van Persie'nin Feyenoord'a transfer olma ihtimali her geçen gün artarken, bu durum Fenerbahçe'de hesapları değiştirdi. Sarı- lacivertliler, daha önce planlandığı gibi bir değil, iki golcü alacak. Anderlecht'in Polonyalı yıldızı Lucasz Teodorczyk, bir anda liste başı oldu. Kjaer'in Sevilla'ya transferinin resmileşmesinin ardından 26 yaşındaki gol kralı için temaslar başlayacak.



İkinci güçlü adaya ise transferi zora girmesine rağmen Lucas Perez. Arsenal'in gözden çıkardığı İspanyol golcü, eski kulübü Deportivo'ya dönmek istiyor. Gelen haberler, bunun gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Üstelik oyuncunun tek talibi Deportivo değil...



ŞİMDİ DE NEWCASTLE

Newcastl e da Perez için devreye girdi. İngiliz The Sun'un haberine göre, Ada ekibini çalıştıran Rafa Benitez bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Fenerbahçe Perez'den vazgeçmiş değil. Sarı- lacivertlilerin bu hafta içinde Perez için ciddi adımlar atacağı konuşuluyor.



ARSENAL'DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Arsenal'de Arsene Wenger'in sadece 2'si ilk onbirde olmak üzere 11 lig maçında görev verdiği Perez, 1 gol atabilmişti. 28 yaşındaki yıldız, bir önceki sezon ise Deportivo'da 36 lig maçında 17 gol-8 asistlik bir performans sergilemişti.