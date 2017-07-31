Sevilla’nın en pahalısı
Sevilla’ya transferini resmileştirmek için bugün İspanya’ya uçacağı belirtilen Kjaer, La Liga ekibinin en pahalı (10 milyon euro) savunmacı transferi olacak.
KENDİSİNE EN YAKIN KONKO
Simon Kjaer, bonservisi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro ödeyecek olan Sevilla'nın savunmaya yaptığı en pahalı transfer olacak. Diğerleri: Konko (8.5 milyon euro), Mosquera (8 milyon euro), Lenglet (5 milyon euro), Alexis (5 milyon euro).
BONUSLARLA 11 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Simon Kjaer için Sevilla'yı çok uğraştırdı. İspanyol La Vanguardia gazetesi, 4 milyon euro+Montoya teklifi ile pazarlığı başlatan Sevilla'nın sarı-lacivertlileri bonuslarla birlikte ancak 11 milyon euro'ya ikna edebildiğini bildirdi. Kjaer'in İstanbul'da ön sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilen haberde, Sevilla'nın başarılı savunma oyuncusuyla dört yıllık imza atılacağına yer verildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Sevilla’nın en pahalısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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