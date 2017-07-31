 Sevilla’nın en pahalısı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’nın en pahalısı

    Sevilla’nın en pahalısı

    ’ya transferini resmileştirmek için bugün İspanya’ya uçacağı belirtilen Kjaer, La Liga ekibinin en pahalı (10 milyon euro) savunmacı transferi olacak.

    Sarı-lacivertlilerin transferi için ile anlaşmaya vardığı , bugün İspanya'ya uçuyor. 28 yaşındaki yıldız savunmacının 08.35 uçağıyla önce Malaga'ya, ardından da Sevilla'ya geçerek transferini resmileştireceği bildirildi. Herhangi bir sakatlık riskine karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz maçında oynatılmayan, takımla birlikte antrenmanlara da katılmayan Kjaer, böylece iki yıllık Fenerbahçe kariyerini sonlandırmış olacak.

    KENDİSİNE EN YAKIN KONKO
    Simon Kjaer, bonservisi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro ödeyecek olan Sevilla'nın savunmaya yaptığı en pahalı transfer olacak. Diğerleri: Konko (8.5 milyon euro), Mosquera (8 milyon euro), Lenglet (5 milyon euro), Alexis (5 milyon euro).

    BONUSLARLA 11 MİLYON EURO
    Fenerbahçe, Simon Kjaer için Sevilla'yı çok uğraştırdı. İspanyol La Vanguardia gazetesi, 4 milyon euro+Montoya teklifi ile pazarlığı başlatan Sevilla'nın sarı-lacivertlileri bonuslarla birlikte ancak 11 milyon euro'ya ikna edebildiğini bildirdi. Kjaer'in İstanbul'da ön sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilen haberde, Sevilla'nın başarılı savunma oyuncusuyla dört yıllık imza atılacağına yer verildi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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