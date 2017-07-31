''RVP’ye kapımız açık''
Feyenoord, prensip anlaşmasına vardığı Robin van Persie'yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmaya çalışıyor.
'F.BAHÇE'DE OYNAYAMIYOR'
Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Rinus İsrael, Feyenoord'un Van Persie'yi alma çabasına anlam veremedi. İsrael "Yetenekli ve tecrübeli ancak Feyenoord'da hangi pozisyonda oynayacak bilmiyorum. Takımdan çok kendini ön plana çıkarmak isteyecektir. Şu anda Fenerbahçe'de sürekli forma giyemiyor. Bu yüzden transferi çok riskli" diye konuştu.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
''RVP’ye kapımız açık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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