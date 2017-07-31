 ''RVP’ye kapımız açık'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''RVP’ye kapımız açık''

    ''RVP’ye kapımız açık''

    , prensip anlaşmasına vardığı 'yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmaya çalışıyor.

    Yönetici Mahmut Uslu önceki gün "Bonservisini ve yıllık maaşını verebiliyorlarsa alsınlar" demişti. Hollanda ekibinden dün yeni açıklamalar geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst "Bu bir sır değil, Robin'i istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu. Gelmesi beni memnun eder. Ona kapımız açık" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Karim El Ahmadi de 'nin gelmesi halinde kendilerine çok şey katacağını belirtti.

    'F.BAHÇE'DE OYNAYAMIYOR'
    Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Rinus İsrael, 'un Van Persie'yi alma çabasına anlam veremedi. İsrael "Yetenekli ve tecrübeli ancak Feyenoord'da hangi pozisyonda oynayacak bilmiyorum. Takımdan çok kendini ön plana çıkarmak isteyecektir. Şu anda Fenerbahçe'de sürekli forma giyemiyor. Bu yüzden transferi çok riskli" diye konuştu.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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