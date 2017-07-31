 Fenerbahçe'de şok sakatlık – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, idmanda sakatlandı.

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de tecrübeli orta saha oyuncusu idmanda sakatlandı.

    Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici'nin Sturm Graz maçında forma giyemeyeceğibelirtildi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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