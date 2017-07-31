Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, idmanda sakatlandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de tecrübeli orta saha oyuncusu idmanda sakatlandı.
Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici'nin Sturm Graz maçında forma giyemeyeceğibelirtildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:59
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
Fenerbahçe'de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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