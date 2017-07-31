F.Bahçe'de Graz maçı hazırlıkları sürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptıkları belirtildi.

Daha sonra sahaya geçen futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmasının sonrasında çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladıkları aktarıldı.

Futbolculardan, Robin van Persie ve Fernandao'nun da çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



