F.Bahçe'de Graz maçı hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptıkları belirtildi.
Daha sonra sahaya geçen futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmasının sonrasında çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladıkları aktarıldı.
Futbolculardan, Robin van Persie ve Fernandao'nun da çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:37
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
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