 F.Bahçe'de Graz maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'de Graz maçı hazırlıkları sürdü

    F.Bahçe'de Graz maçı hazırlıkları sürdü

    , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptıkları belirtildi.

    Daha sonra sahaya geçen futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmasının sonrasında çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladıkları aktarıldı.

    Futbolculardan, Robin van Persie ve Fernandao'nun da çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü ifade edildi.

    Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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