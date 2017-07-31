F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri de yer aldı.