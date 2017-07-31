 F.Bahçe transferi resmen açıkladı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe transferi resmen açıkladı

    F.Bahçe transferi resmen açıkladı

    Kulübü, Danimarkalı savunma oyuncusu 'in transferi için İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu 'in transferi konusunda İspanyol ekibi ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

    Açıklamada, "Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri de yer aldı.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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