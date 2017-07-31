F.Bahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in transferi için İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Açıklamada, "Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri de yer aldı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:24
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Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 12
Yorum
Mustafa Aynen... Ne uğursuz takımdır bu yahu
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Ndiaye, İstanbul'da!
Toplam 96
Yorum
austin bu direktörle başlama acilen f.terim-lucescu birini getir.taraftarı oyalayıp unutturma yazık onca transfere.
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''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Toplam 3
Yorum
Fiko Jimlastikçilere ihtiyacı yok milli takımın. Spor kluplerinden bir teknik direktör çıkacaktır.
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