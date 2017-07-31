 Emre Mor 20 milyon euro! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    20 milyon euro!

    Emre Mor 20 milyon euro!

    F.Bahçe’nin hayali suya düşüyor... Bild’in haberine göre B.Dortmund 20 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro istedi.

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın çok istediği kanat transferinde rota değişecek gibi görünüyor. Emre Mor'un kulübü Borussia Dortmund, Hannover'in kiralamak istediği 20 yaşındaki yıldızı bonservisiyle elden çıkarabileceğini iletti. Sarı-siyahlılar, taleplerinin 20 milyon euro'dan düşük olmayacağını belirtti. Bu rakam Hannover'in transfer bütçesini epeyce aştı. Genel direktör Horst Heldt, 'a olan ilgilerinin bittiğini söyledi.

    Fenerbahçe'nin genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu da önceki günkü Yüksek Divan Kurulu'nda Emre Mor sorularını yanıtlamıştı. Uslu "Hazırlık maçlarında gol atıyor. Bize vermezler herhalde. Böyle oyuncuları genelde Ajax'a falan kiralıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, 1 ay önce Fenerbahçe kulüp binasına gelmişti.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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