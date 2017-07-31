Emre Mor 20 milyon euro!
F.Bahçe’nin hayali suya düşüyor... Bild’in haberine göre B.Dortmund 20 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu da önceki günkü Yüksek Divan Kurulu'nda Emre Mor sorularını yanıtlamıştı. Uslu "Hazırlık maçlarında gol atıyor. Bize vermezler herhalde. Böyle oyuncuları genelde Ajax'a falan kiralıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, 1 ay önce Fenerbahçe kulüp binasına gelmişti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Emre Mor 20 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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