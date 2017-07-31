 Ansaldi operasyonu – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ansaldi operasyonu

    Ansaldi operasyonu

    Sarı-lacivertlilerin, İnter’de istediği süreyi alamayan Arjantinli için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. İtalyan medyası, tangocuyla ’nin yanı sıra Valencia’nın da ilgilendiğini duyurdu...

    'den sürpriz transfer girişimi! İnter'in Arjantinli sol beki Christian Ansaldi'nin uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu ileri sürüldü. İddiaların kaynağı ise İtalyan medyası... Çizme'de yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Zenit ve Genoa formaları giyerken de almaya çalıştığı Ansaldi için birkaç hafta önce yeni bir girişimde daha bulunduğu belirtildi.

    'HASAN ALİ'DEN MEMNUN DEĞİL'
    İnter'de istediği süreyi alamayan 30 yaşındaki futbolcunun Kanarya'yı her defasında reddettiği vurgulanırken, "Buna rağmen Türkler vazgeçmiyor" ifadelerine yer verildi. Valencia'nın da renklerine katmak için büyük uğraş verdiği vurgulanan oyuncunun peşini bırakmayan Fenerbahçe yönetiminin görüşme yapmak için İnter'den randevu talep ettiği de iddialara arasında yer aldı.

    , sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapabilen çok yönlü bir savunma oyuncusu. İnter'de 21 lig maçında (17'si ilk 11) oynadı, 1 asist yaptı. Fenerbahçe'de İsminin bir anda gündeme gelmesi, Aykut Kocaman'ın Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performanslarından memnun olmadığı şeklinde yorumlandı.

    CANER ERKİN'İ GÖNDEREN ADAM
    Newells Old Boys'un altyapısından yetişen ve 5 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Christian Ansaldi, Rusya'da Rubin Kazan ve Zenit formaları giydikten sonra birer sezon kiralık olarak Atletico Madrid ve Genoa formasını terletti. Genoa, 3.8 milyon milyon euro'ya bonservisini aldığı oyuncuyu hemen ardından 6 milyon euro'ya İnter'e sattı. İnter, Ansaldi'yi alınca Caner Erkin'i Beşiktaş'a kiralamıştı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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