Ansaldi operasyonu
Sarı-lacivertlilerin, İnter’de istediği süreyi alamayan Arjantinli Cristian Ansaldi için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. İtalyan medyası, tangocuyla Fenerbahçe’nin yanı sıra Valencia’nın da ilgilendiğini duyurdu...
'HASAN ALİ'DEN MEMNUN DEĞİL'
İnter'de istediği süreyi alamayan 30 yaşındaki futbolcunun Kanarya'yı her defasında reddettiği vurgulanırken, "Buna rağmen Türkler vazgeçmiyor" ifadelerine yer verildi. Valencia'nın da renklerine katmak için büyük uğraş verdiği vurgulanan oyuncunun peşini bırakmayan Fenerbahçe yönetiminin görüşme yapmak için İnter'den randevu talep ettiği de iddialara arasında yer aldı.
Cristian Ansaldi, sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapabilen çok yönlü bir savunma oyuncusu. İnter'de 21 lig maçında (17'si ilk 11) oynadı, 1 asist yaptı. Fenerbahçe'de İsminin bir anda gündeme gelmesi, Aykut Kocaman'ın Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performanslarından memnun olmadığı şeklinde yorumlandı.
CANER ERKİN'İ GÖNDEREN ADAM
Newells Old Boys'un altyapısından yetişen ve 5 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Christian Ansaldi, Rusya'da Rubin Kazan ve Zenit formaları giydikten sonra birer sezon kiralık olarak Atletico Madrid ve Genoa formasını terletti. Genoa, 3.8 milyon milyon euro'ya bonservisini aldığı oyuncuyu hemen ardından 6 milyon euro'ya İnter'e sattı. İnter, Ansaldi'yi alınca Caner Erkin'i Beşiktaş'a kiralamıştı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Ansaldi operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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