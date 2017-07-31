 -Güzel, bundan memnun oldum! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    -Güzel, bundan memnun oldum!

    -Güzel, bundan memnun oldum!
    Rus basını, Spartak Moskova'nın Roman Neustadter için ciddi olduğunu duyururken, görüşmelerin Kjaer'in Sevilla'ya transferinin netleşmesinin ardından sıklaşacağı belirtildi. Rus ekibinin teknik direktörü Massimo Carrera, "Medya, Neustadter'in 'ya transfer olduğunu yazıyor, siz ne diyorsunuz?" sorusunu, "Güzel. Bundan çok memnun oldum" diyerek alaya aldı. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın, 'in ayrılışına izin vermesi pek olası görünmüyor.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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