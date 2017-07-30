 ‘Wiel, FIFA’ya başvurdu’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Wiel, FIFA’ya başvurdu’

    ‘Wiel, FIFA’ya başvurdu’
    FOTOMAÇ'ın günler öncesinden duyurduğu Gregory van der Wiel'in FIFA'ya gittiği haberini Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da doğruladı. Divanda konuşan Mosturoğlu "Kulüp ona 2 disiplin cezası vermişti. Onların iptali için FIFA'ya gitti. 16 Ağustos'a kadar kulüpten alacağı yok. Kendisini isteyen kulüpler var, görüşülüyor" diye konuştu.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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