‘Wiel, FIFA’ya başvurdu’

FOTOMAÇ'ın günler öncesinden duyurduğu Gregory van der Wiel'in FIFA'ya gittiği haberini Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da doğruladı. Divanda konuşan Mosturoğlu "Kulüp ona 2 disiplin cezası vermişti. Onların iptali için FIFA'ya gitti. 16 Ağustos'a kadar kulüpten alacağı yok. Kendisini isteyen kulüpler var, görüşülüyor" diye konuştu.