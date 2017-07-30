 Van Persie yolcu – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    yolcu

    Van Persie yolcu
    Hollanda'nın en önemli spor kanalı Voetbal İnternational, Feyenoord'un Robin ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Haberde, 33 yaşındaki yıldızın Kanarya'dan kazandığı paradan daha az bir rakamı kabul ettiği vurgulandı.

    Feyenoord, Van Persie ile el sıkışsa da henüz Fenerbahçe'ye gelen resmi bir teklif yok. Mahmut Uslu da "Feyenoord'un hocası Van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini verebiliyorlarsa zorun yok. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor" dedi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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