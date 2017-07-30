Van Persie yolcu
Haberde, 33 yaşındaki yıldızın Kanarya'dan kazandığı paradan daha az bir rakamı kabul ettiği vurgulandı.
Feyenoord, Van Persie ile el sıkışsa da henüz Fenerbahçe'ye gelen resmi bir teklif yok. Mahmut Uslu da "Feyenoord'un hocası Van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini verebiliyorlarsa zorun yok. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor" dedi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Van Persie yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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