 Terim’in tazminatını takip edeceğiz – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Terim’in tazminatını takip edeceğiz

    Terim’in tazminatını takip edeceğiz

    Asbaşkan ’ndan ilginç çıkış... Sarı-lacivertli yönetici “Fatih Terim’in istifa ettiği söyleniyor. Bu halde tazminat alamaz” dedi

    Fenerbahçe'de dün Yüksek Divan Kurulu toplandı... Asbaşkan son günlerde sıkça konuşulan eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in tazminatı üzerine de açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu "Fatih Terim'in istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse, hukuken tazminat alamaz. Bu konunun takipçisi olacağız. İstifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

    'TRANSFER YASAĞI YOK'
    Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmanın detaylarını da paylaştı. Mosturoğlu "4 yıllık bir anlaşma var. Kar-zarar oranını belli bir noktada tutmamız gerek. 1. yıl 20 milyon euro, 2. yıl 15 milyon euro, 3. yıl 5 milyon euro, son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamamız gerek. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında transfer yaparsak UEFA'ya yazdıramıyoruz" diye konuştu.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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