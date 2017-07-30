Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu’ndan ilginç çıkış... Sarı-lacivertli yönetici “Fatih Terim’in istifa ettiği söyleniyor. Bu halde tazminat alamaz” dedi
'TRANSFER YASAĞI YOK'
Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmanın detaylarını da paylaştı. Mosturoğlu "4 yıllık bir anlaşma var. Kar-zarar oranını belli bir noktada tutmamız gerek. 1. yıl 20 milyon euro, 2. yıl 15 milyon euro, 3. yıl 5 milyon euro, son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamamız gerek. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında transfer yaparsak UEFA'ya yazdıramıyoruz" diye konuştu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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