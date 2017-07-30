 ‘Sevilla doğru bir iş yaptı’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Sevilla doğru bir iş yaptı’

    ‘Sevilla doğru bir iş yaptı’
    İSPANYOLLAR; Sevilla'nın Simon transferini konuşuyor... Sevilla'nın eski oyuncusu Christian Poulsen "Çok doğru bir iş yaptılar. Kjaer harika bir defans oyuncusu. Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı ve güçlü bir fiziği var. Kjaer'in Sevilla'ya büyük katkısı olacak. Lider özellikleri olan bir stoper. La Liga'da kendini hemen fark ettirir" dedi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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