‘Roman 5 eder’

SPARTAK Moskova kulübü 2. kez Roman Neustadter'i istedi. Özellikle Sturm Graz maçındaki iyi futbolu ve golü sonrası Rus ekibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Spartak, sarı-lacivertlilere 1.5 milyon euro önerdi. Yönetim ise "Roman'ı 5 milyon euro'dan aşağı hiçbir rakama bırakmayız" yanıtını verdi.