 ‘Roman 5 eder’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Roman 5 eder’

    ‘Roman 5 eder’
    SPARTAK Moskova kulübü 2. kez Roman Neustadter'i istedi. Özellikle Sturm Graz maçındaki iyi futbolu ve golü sonrası Rus ekibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Spartak, sarı-lacivertlilere 1.5 milyon euro önerdi. Yönetim ise "Roman'ı 5 milyon euro'dan aşağı hiçbir rakama bırakmayız" yanıtını verdi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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