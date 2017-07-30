Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

Mahmut Uslu, yeni transfer Elif Elmas ve gündemdeki Emre Mor için de konuştu. Uslu şunları söyledi, "Elif Elmas çok önemli bir oyuncu. FIFA 1 ay içinde karar verecek. Oynatıp, oynatmayacağımız belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok kulübü onu istiyordu. Emre Mor ise hazırlık maçlarında gol atıyor, Borussia Dortmund bırakmaz herhalde"