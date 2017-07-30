 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan transfer açıklaması

    Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
    Mahmut Uslu, yeni transfer Elif Elmas ve gündemdeki Emre Mor için de konuştu. Uslu şunları söyledi, "Elif Elmas çok önemli bir oyuncu. FIFA 1 ay içinde karar verecek. Oynatıp, oynatmayacağımız belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok kulübü onu istiyordu. Emre Mor ise hazırlık maçlarında gol atıyor, Borussia Dortmund bırakmaz herhalde"
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.