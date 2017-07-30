 Gol düellosunun galibi Sturm Graz – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Gol düellosunun galibi

    Gol düellosunun galibi Sturm Graz

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi , Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Austria Wien'i 3-2 mağlup etti.

    , ligin ikinci haftasında Austria Wien'e konuk oldu. Misafir ekip, 33. dakikada Philipp Huspek ve 56. dakikada Peter Zulj'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Ev sahibi ekip 82. dakikada Kevin Friesenbichler'in fileleri havalandırmasıyla farkı bire indirdi: 1-2

    Sturm Graz, 86. dakikada Romano Schmid'in attığı golle farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3

    Austria Wien, 88. dakikada penaltıdan Raphael Holzhauser ile bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.

    Müsabakada başka gol olmayınca Sturm Graz karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Sturm Graz ile 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:15
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