Gol düellosunun galibi Sturm Graz
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Austria Wien'i 3-2 mağlup etti.
Sturm Graz, ligin ikinci haftasında Austria Wien'e konuk oldu. Misafir ekip, 33. dakikada Philipp Huspek ve 56. dakikada Peter Zulj'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip 82. dakikada Kevin Friesenbichler'in fileleri havalandırmasıyla farkı bire indirdi: 1-2
Sturm Graz, 86. dakikada Romano Schmid'in attığı golle farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3
Austria Wien, 88. dakikada penaltıdan Raphael Holzhauser ile bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.
Müsabakada başka gol olmayınca Sturm Graz karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Sturm Graz ile 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:15
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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