Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların, salonda çalıştığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık koşusu, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.