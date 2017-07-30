 Fenerbahçe pas çalıştı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Fenerbahçe pas çalıştı

    Fenerbahçe pas çalıştı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların, salonda çalıştığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık koşusu, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:44
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