Fenerbahçe pas çalıştı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların, salonda çalıştığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık koşusu, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:44
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 9
Yorum
Erol Bende yıllarca stoper oynadım en çekindiğim oyuncular volkan tipindeki oyunculardı galatasaray bu oyuncuyu muhakkak almalı.
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 9
Yorum
Erol Terzi Terim geldiği gün hiç bir ürün almam bonuscartimi da iptal ederim. Futbol izlemek istiyorum show istemiyorum.
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 19
Yorum
dost TC vatandasi olarak bizde takip ediyoruz. Boyle haksiz para veren de alanda sucludur. Milli takimin basinada insallah genc yeni isimler geli
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