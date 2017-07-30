F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıktan sonra sahaya geçerek ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Antrenmanın çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel idmanla tamamlandığı belirtildi.
Futbolculardan, Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer'in de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:31
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''İstifa etmedim!''
Toplam 20
Yorum
VEFALI TÜRK GELDİ YİNE TÜRKÜ TÜRK YAPAN VEFADIR VATAN MİLLET SEVGİSİDİR TFFNİN YAPTIGINA BAK BİDE TERİMİN TÜRKİYEME VEFASINA NE DEMİŞ ALTIN YERE DÜSMEYLE PUL OLMAZ
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Tudor karışamaz
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Maganda ile böylesine bir sorumlulukta olan biri arasinda fark yoksa,, söylenecek fazla bir şey yok demektir !
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'da!
Toplam 2
Yorum
Güven koçak Burak Yılmaz Trabzonspor için Umarım hayırlı olur ve ellinci yılda şampiyonlar tekrar ulaşma hayalimiz gerçek olur bu transfer
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