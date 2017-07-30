 F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

    F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

    , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıktan sonra sahaya geçerek ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

    Antrenmanın çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel idmanla tamamlandığı belirtildi.

    Futbolculardan, Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer'in de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.