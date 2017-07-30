F.Bahçe günü çift idmanla tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında çalışma saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.
Sturm Graz karşısında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer oyuncular üst sahada dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Yine teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da başladı ve 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli oyuncular, ardından sahaya geçti. Isınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçın ardından ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 31 Temmuz Pazartesi günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:10
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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