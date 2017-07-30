'Emre Mor'dan vazgeçtik'

Bundesliga ekiplerinden Hannover'in menajeri Horst Heldt, Emre Mor transferinden vazgeçtiklerini söyledi. Hannover 96'nın da ilgilendiği iddia edilen 20 yaşındaki yıldız hakkında konuşan kulüp menajeri Heldt, "Emre Mor artık gündemimizde yer almıyor. Transferlerimiz devam edecek ancak hiçbir oyuncu için 20 milyo Euro ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Almanya'nın BILD gazetesi, Borussia Dortmundlu Emre Mor'un transfer değerinin 20 milyon Euro olduğunu belirtirken, bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Hannover'in transfer girişiminden tamamen çekildiğini aktardı.



Borussia Dortmund'un ve Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor'a Türkiye'den de Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.











