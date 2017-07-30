 'Emre Mor'dan vazgeçtik' – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''dan vazgeçtik'

    'Emre Mor'dan vazgeçtik'

    Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un ve milli takımın yıldızı hakkında Almanya'dan transfer açıklaması geldi.

    Bundesliga ekiplerinden Hannover'in menajeri Horst Heldt, transferinden vazgeçtiklerini söyledi. Hannover 96'nın da ilgilendiği iddia edilen 20 yaşındaki yıldız hakkında konuşan kulüp menajeri Heldt, "Emre Mor artık gündemimizde yer almıyor. Transferlerimiz devam edecek ancak hiçbir oyuncu için 20 milyo Euro ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Almanya'nın BILD gazetesi, Borussia Dortmundlu Emre Mor'un transfer değerinin 20 milyon Euro olduğunu belirtirken, bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Hannover'in transfer girişiminden tamamen çekildiğini aktardı.

    Borussia Dortmund'un ve Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor'a Türkiye'den de Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.





    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Emre Mor'dan vazgeçtik' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.