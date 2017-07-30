'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un ve milli takımın yıldızı Emre Mor hakkında Almanya'dan transfer açıklaması geldi.
Bundesliga ekiplerinden Hannover'in menajeri Horst Heldt, Emre Mor transferinden vazgeçtiklerini söyledi. Hannover 96'nın da ilgilendiği iddia edilen 20 yaşındaki yıldız hakkında konuşan kulüp menajeri Heldt, "Emre Mor artık gündemimizde yer almıyor. Transferlerimiz devam edecek ancak hiçbir oyuncu için 20 milyo Euro ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın BILD gazetesi, Borussia Dortmundlu Emre Mor'un transfer değerinin 20 milyon Euro olduğunu belirtirken, bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Hannover'in transfer girişiminden tamamen çekildiğini aktardı.
Borussia Dortmund'un ve Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor'a Türkiye'den de Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:31
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 9
Yorum
Erol Bende yıllarca stoper oynadım en çekindiğim oyuncular volkan tipindeki oyunculardı galatasaray bu oyuncuyu muhakkak almalı.
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 9
Yorum
Erol Terzi Terim geldiği gün hiç bir ürün almam bonuscartimi da iptal ederim. Futbol izlemek istiyorum show istemiyorum.
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 19
Yorum
dost TC vatandasi olarak bizde takip ediyoruz. Boyle haksiz para veren de alanda sucludur. Milli takimin basinada insallah genc yeni isimler geli
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