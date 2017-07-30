F.Bahçe Erkek Basketbol Takımının koçu Zeljko Obradovic, Blic Sport'a konuştu. Obra "İnsanlar bana değişmişsin diyor. Elbette değiştim, sadece aptallar değişmez" yanıtını verdi. Efsane koç, başkan Aziz Yıldırım'ın "Kendi bildiğin gibi çalış" dediğini, bunun kendisini oldukça rahatlattığını söyledi.