Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısının 'başkan adayı' bir konuğu da vardı. İlk seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç da geldi. Koç'un bundan sonraki tüm toplantılara katılması ve kulüp üyeleriyle yakın temaslar kurması bekleniyor. Koç, fırsat buldukça üyelerle de sohbet etti.