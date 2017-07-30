 Ali Koç da geldi – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Ali Koç da geldi

    Ali Koç da geldi
    Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısının 'başkan adayı' bir konuğu da vardı. İlk seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç da geldi. Koç'un bundan sonraki tüm toplantılara katılması ve kulüp üyeleriyle yakın temaslar kurması bekleniyor. Koç, fırsat buldukça üyelerle de sohbet etti.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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