 10'un yeni sahibi Ben Arfa – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    10'un yeni sahibi Ben Arfa

    10'un yeni sahibi Ben Arfa

    Sarı-lacivertliler bir büyük rüyaya daha kavuşuyor. Uslu, görüşmeleri doğrularken Ben Arfa, Feyenoord ile dirsek temasındaki Van Persie’nin 10 numaralı formasını giyecek

    Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in Sevilla'nın yolunu tutmasıyla birlikte gelecek paranın bir bölümü 10 numara transferi için harcanacak. İki alternatif var: PSG'den Hatem Ben Arfa ve Santos'tan Lucas Lima. Sarı-lacivertliler iki transfer için de yoğun şekilde çalışıyor. Kulübün Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Basında aynı mevki için 2 oyuncu birden yazılıyor, sonra taraftar tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübü PSG'den 7 milyon euro alacağı var. Kulübüne 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağız dediğim zaman (6 Temmuz) tepki gördüm. Ama ben orada aldığımız oyuncular bir takıma otursun, onları bir görelim manasında söyledim" ifadelerini kullandı.

    BEKLEMEYE GEÇİLDİ
    Hatem Ben Arfa ilk aşamada Süper Lig'e sıcak bakmıyordu ancak Avrupa piyasasında istediği teklifleri alamadı. Mathieu Valbuena'nın da araya girmesiyle her geçen gün Fenerbahçe'ye yaklaştı. Ancak şu an için en büyük sorun PSG'den alacağı 7 milyon euro. Fransız devi bu rakamı, Hatem Ben Arfa'yı transfer edecek kulübün ödemesini istiyor. Sarı-lacivertli idareciler ise bu sorunun oyuncu ile kulüp arasında olduğunu belirtti ve sorunun çözümünü bekleyeceklerini kaydetti. Fenerbahçe'nin transfer için sıcak parası da Simon Kjaer'in satışından gelecek. Ben Arfa'nın transferinin resmiyet kazanması halinde, Feyenoord ile el sıkışan Robin van Persie'nin 10 numaralı forması Fransız yıldıza verilecek.

    LUCAS LİMA DA RADARDA
    Fenerbahçe, 10 numara transferinde sadece Hatem Ben Arfa'ya odaklanmış değil. Santos'lu Lucas Lima için de ciddi girişimler var. Mahmut Uslu, bu oyuncuyla alakalı "Lima'nın durumu Santos'a bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Bakacağız" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 80'i bir fon şirketine ait. Yüzde 10'u Santos'a, kalan yüzde 10'u ise oyuncunun temsilcisinde bulunuyor. Kontratı 31 Aralık 2017'de sona erdiği için F.Bahçe yüksek bonservis vermeyi düşünmüyor.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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