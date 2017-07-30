10'un yeni sahibi Ben Arfa
Sarı-lacivertliler bir büyük rüyaya daha kavuşuyor. Uslu, görüşmeleri doğrularken Ben Arfa, Feyenoord ile dirsek temasındaki Van Persie’nin 10 numaralı formasını giyecek
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Hatem Ben Arfa ilk aşamada Süper Lig'e sıcak bakmıyordu ancak Avrupa piyasasında istediği teklifleri alamadı. Mathieu Valbuena'nın da araya girmesiyle her geçen gün Fenerbahçe'ye yaklaştı. Ancak şu an için en büyük sorun PSG'den alacağı 7 milyon euro. Fransız devi bu rakamı, Hatem Ben Arfa'yı transfer edecek kulübün ödemesini istiyor. Sarı-lacivertli idareciler ise bu sorunun oyuncu ile kulüp arasında olduğunu belirtti ve sorunun çözümünü bekleyeceklerini kaydetti. Fenerbahçe'nin transfer için sıcak parası da Simon Kjaer'in satışından gelecek. Ben Arfa'nın transferinin resmiyet kazanması halinde, Feyenoord ile el sıkışan Robin van Persie'nin 10 numaralı forması Fransız yıldıza verilecek.
LUCAS LİMA DA RADARDA
Fenerbahçe, 10 numara transferinde sadece Hatem Ben Arfa'ya odaklanmış değil. Santos'lu Lucas Lima için de ciddi girişimler var. Mahmut Uslu, bu oyuncuyla alakalı "Lima'nın durumu Santos'a bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Bakacağız" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 80'i bir fon şirketine ait. Yüzde 10'u Santos'a, kalan yüzde 10'u ise oyuncunun temsilcisinde bulunuyor. Kontratı 31 Aralık 2017'de sona erdiği için F.Bahçe yüksek bonservis vermeyi düşünmüyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
10'un yeni sahibi Ben Arfa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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