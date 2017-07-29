Yerine dört aday var

İspanya basını Fenerbahçe'nin Kjaer'in yerine alacağı oyuncuların listesini verdi. Estadio Deportivo gazetesi, o isimleri yayınladı: Raul Albentosa (Deportivo), Jeison Murillo (Inter), Rodrigo Caio (Sao Paulo) ve bonservisi elinde olan eski Bayern Münihli Alman stoper Holger Badstuber.