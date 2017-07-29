 Yerine dört aday var – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yerine dört aday var

    Yerine dört aday var
    İspanya basını Fenerbahçe'nin Kjaer'in yerine alacağı oyuncuların listesini verdi. Estadio Deportivo gazetesi, o isimleri yayınladı: Raul Albentosa (Deportivo), Jeison Murillo (Inter), Rodrigo Caio (Sao Paulo) ve bonservisi elinde olan eski Bayern Münihli Alman stoper Holger Badstuber.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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