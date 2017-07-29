Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Pas çalışması ile süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda, Fernandao, Simon Kjaer ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.