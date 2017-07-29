 Van Persie takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    takımdan ayrı çalıştı

    <a href="/index/van-persie?id=037e932d-e116-46d8-bdad-688551529669" class="" rel="tag">Van Persie</a> takımdan ayrı çalıştı

    Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

    Pas çalışması ile süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertli takımda, Fernandao, Simon Kjaer ve Robin , çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

    Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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