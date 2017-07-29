Van Persie takımdan ayrı çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Pas çalışması ile süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımda, Fernandao, Simon Kjaer ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:40
-
Fernando'dan kafa karıştıran açıklama
Toplam 4
Yorum
sittir git ben zaten sevemedim seni you tube den seyrettim top calma kabiliyeti düsük oyun kurmada ayni gelmesin
-
Cenk Ergün yeni isimleri açıkladı
Toplam 4
Yorum
t4532 Kısa ömrü olan yönetim, elenmiş GS'yi bir önceki Aysal gibi kasayı tamtakır etmeden, geleceği ezmeden gitmez, düşman başına!
-
Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 42
Yorum
poyraz Sen ve Aziz FB mi bitirdiniz defolun gidin artık yüzünüzü görmeye bile tahammül edemiyoruz.Sen o 35 bin kömbineleri rüyanda görürsün artık.
Van Persie takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.