 Van Persie o takımla anlaştı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Van Persie o takımla anlaştı

    Van Persie o takımla anlaştı

    Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie'nin Feyenoord ile anlaştığı öne sürüldü.

    Hollandalı golcünün ilk takımı olan Feyenoord, Robin Van Persie'yi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilip, beklentilerin altında kalan Uçan Hollandalı ise ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

    Hollanda kaynaklı Voetbalnieuws'e göre Feyenoord ile Robin Van Persie, transfer konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre RVP, Feyenoord ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ancak Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcü için istediği bonservis bedeli transferin önündeki tek engel olarak görülüyor. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile uygun zemini bulup transferi noktalamak istiyor.

    Transfer gerçekleşirse; Robin Van Persie, 13 yıl aranın ardından yuvaya dönmüş olacak.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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