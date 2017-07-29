Van Persie o takımla anlaştı
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie'nin Feyenoord ile anlaştığı öne sürüldü.
Hollandalı golcünün ilk takımı olan Feyenoord, Robin Van Persie'yi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilip, beklentilerin altında kalan Uçan Hollandalı ise ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.
Hollanda kaynaklı Voetbalnieuws'e göre Feyenoord ile Robin Van Persie, transfer konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre RVP, Feyenoord ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ancak Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcü için istediği bonservis bedeli transferin önündeki tek engel olarak görülüyor. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile uygun zemini bulup transferi noktalamak istiyor.
Transfer gerçekleşirse; Robin Van Persie, 13 yıl aranın ardından yuvaya dönmüş olacak.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:43
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Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı
Toplam 17
Yorum
Akhan Yeme sirasi Denizli de. Napacaklar bu kadar parayi anlamakta zorlaniyorum.
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Efsane geri dönüyor
Toplam 55
Yorum
NALI TEKRAR GS YIN BAŞINA GEÇSİN. KURNAZ ADAM MIŞ EĞER SCOUT EKİBİNİ ZAMANIN DA ADANALI ATAMIŞSA GS YIN NEDEN BU HALE DÜŞTÜĞÜ AÇIK. GS ZOR DURUMA DÜŞSÜN, TERİME ZAMAN ARALAYIP YOL AÇSIN ADA
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Melo serbest kaldı!
Toplam 25
Yorum
cimbomlular melo süper futbolcu. 36 yaşında bile olsa alın. mutlaka alın
Van Persie o takımla anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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