 Takıma bir gün izin – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Takıma bir gün izin

    Takıma bir gün izin
    Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yenen 'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertli futbolcular dünü izinli geçirdi. Rövanş karşılaşmasının hazırlıkları bugün tesislerde devam edecek.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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