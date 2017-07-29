 Skrtel: Hazır değilim – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Skrtel: Hazır değilim

    Skrtel: Hazır değilim
    Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi , Slovak basınına konuştu. 32 yaşındaki oyuncu "İdeal bir hazırlık dönemi geçirmedim. Sakatlık yüzünden bir kısmını kaçırdım. Çok çalışıyorum. Daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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