 Önce Lazio, şimdi de Udinese – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Önce Lazio, şimdi de

    Önce Lazio, şimdi de Udinese

    İtalyanlar, bir hafta önce Lazio ile adı anılan ’ın bu kez Serie A’nın bir başka ekibi ’nin takibinde olduğunu duyurdu.

    Bonservisiyle futbolcu alabilmesi oyuncu satmasına bağlı olan Fenerbahçe'nin futbolcularına talipler giderek artıyor. Simon Kjaer'den sonra adı en çok anılan isim Mehmet Topal... Milli futbolcunun adı bir süre önce Lazio ile anılmıştı. Topal'a bu kez Çizme'nin bir başka ekibi Udinese'nin talip olduğu ortaya çıktı.

    İtalya'da yayın yapan Radio CRC, 'nin Topal'ı 6 milyon euro'ya Sampdoria'ya sattığı Fernandes ile 4.5 milyon euro'ya Deportivo'ya gönderdiği Guilherme'nin yerine istediğini duyurdu. Udinese'nin hocası Luigi Delneri'nin bu transferin mutlaka bitirilmesini istediğine yer verilen haber, "Delneri'nin Türk operasyonu" diye sunuldu.

    KOCAMAN KARŞI ÇIKMAZ
    , sarı-lacivertli takımda iki sezondur Josef de Souza'yla birlikte iki ön liberodan biri olarak banko görev yapıyor. Topal'ın satılmasına, tek ön liberolu sisteme geçmeyi hedefleyen Aykut Kocaman'ın karşı çıkmayacağı belirtiliyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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