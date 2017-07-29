Önce Lazio, şimdi de Udinese
İtalyanlar, bir hafta önce Lazio ile adı anılan Mehmet Topal’ın bu kez Serie A’nın bir başka ekibi Udinese’nin takibinde olduğunu duyurdu.
İtalya'da yayın yapan Radio CRC, Udinese'nin Topal'ı 6 milyon euro'ya Sampdoria'ya sattığı Fernandes ile 4.5 milyon euro'ya Deportivo'ya gönderdiği Guilherme'nin yerine istediğini duyurdu. Udinese'nin hocası Luigi Delneri'nin bu transferin mutlaka bitirilmesini istediğine yer verilen haber, "Delneri'nin Türk operasyonu" diye sunuldu.
KOCAMAN KARŞI ÇIKMAZ
Mehmet Topal, sarı-lacivertli takımda iki sezondur Josef de Souza'yla birlikte iki ön liberodan biri olarak banko görev yapıyor. Topal'ın satılmasına, tek ön liberolu sisteme geçmeyi hedefleyen Aykut Kocaman'ın karşı çıkmayacağı belirtiliyor.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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Efsane geri dönüyor
Toplam 4
Yorum
Livane Allah aşkına MANTIKLI BIR YORUM YAPIN. LUCESCU O OYUNCULARI ISTEMEZ MIS. BIRAKIN BU YALANI DOLANI. BÖYLE GAZETE SATILMAZ.
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Efsane geri dönüyor
Toplam 4
Yorum
derviş07 herşeyi bizi şampiyon yapınca terim diye tuturmayıp bu adama bıraksalardı Türkiye'nin shaktar'ı GS olurdu ve batakta değil zengin olurdu.
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Kebapçı fotoğrafı 2015’ten kalma
Toplam 1
Yorum
Pehlivan Her yere su tabela asilmali"dikkat Aziz cikabilir".Her olayin olayin sagindan-solundan-altindan-ustunden Aziz cikiyo
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