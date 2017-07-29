‘Ödülümü aldım’

Sturm Graz'a karşı ilk 11'de şans bulan Ozan Tufan, "Kampta iyi çalıştım, hoca beni oynatarak ödüllendirdi" dedi. Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmanın da hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekleyerek, "Çok istersek bunu başarabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.