 ‘Ödülümü aldım’ – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ‘Ödülümü aldım’

    ‘Ödülümü aldım’
    Sturm Graz'a karşı ilk 11'de şans bulan Ozan Tufan, "Kampta iyi çalıştım, hoca beni oynatarak ödüllendirdi" dedi. Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmanın da hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekleyerek, "Çok istersek bunu başarabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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