Müthiş kesiyor
Hasan Ali, FOTOMAÇ’a konuştu, Neustadter’e asist yapan Valbuena’yı övdü: “Topları müthiş kesiyor. Bu sezon duran toptan çok gol atarız”
'3 HAFTAYA HAZIR OLURUZ'
Hasan Ali Kaldırım sözlerini şöyle tamamladı: "Sturm Graz'ın ligi başladı. Fizik olarak bizden daha hazırlar. Böyle bir takımı durdurmak, geri düştüğümüz maçı çevirmek önemliydi. 3 haftaya biz de tamamen hazır oluruz. Yüzümde maske ile oynamak zor. Risk almamak adına maskeyle oynuyorum. Kısa süre içinde maskeyi atıp normale döneceğim"
Emre BOL
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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