 Müthiş kesiyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Müthiş kesiyor

    Müthiş kesiyor

    Hasan Ali, FOTOMAÇ’a konuştu, Neustadter’e asist yapan Valbuena’yı övdü: “Topları müthiş kesiyor. Bu sezon duran toptan çok gol atarız”

    Kanarya'nın tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Sturm Graz maçı sonrası FOTOMAÇ'a konuştu. Başarılı futbolcu "Neustadter'in attığı gol çok güzeldi. Valbuena topları çok iyi kesiyor. Bu sezon duran toplardan çok gol atarız. Takım olarak zaten buna özel çalışıyoruz. Golden sonra 2 tane daha duran top yakaladık ama olmadı. İnşallah onları da Kadıköy'de atarız" ifadelerini kullandı.

    '3 HAFTAYA HAZIR OLURUZ'
    sözlerini şöyle tamamladı: "Sturm Graz'ın ligi başladı. Fizik olarak bizden daha hazırlar. Böyle bir takımı durdurmak, geri düştüğümüz maçı çevirmek önemliydi. 3 haftaya biz de tamamen hazır oluruz. Yüzümde maske ile oynamak zor. Risk almamak adına maskeyle oynuyorum. Kısa süre içinde maskeyi atıp normale döneceğim"


    Emre BOL
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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