Mosturoğlu taraftara seslendi

Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Gelecek sene yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıyı takip edenler arasında yer aldı.

Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu sunan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, tesisleşme, Fenerbahçe Üniversitesi ve şubelerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.



Yönetim Kurulu adına faaliyet raporunu Asbaşkan Şekip Mosturoğlu okudu. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının iki önemli tarih ihtiva ettiğini belirten Mosturoğlu bunlardan birinin 3 Temmuz, diğerinin de 15 Temmuz olduğunu söyledi.



"3 Temmuz FETÖ/ PYD kumpaslarının başyapıtıdır" diyen Mosturoğlu, "Büyük Fenerbahçe taraftarı kumpasın ilk gününden itibaren şanlı bir direniş gerçekleştirmiştir. 3 Temmuz 2011 de başlayan direniş tüm ülkeye örnek olmuştur. 3 Temmuz için en büyük beklentimiz mahkeme tarafından verilen beraat kararının Yargıtay'ca da onanmasıdır" dedi.



Bu kumpası yapanların yargılandığını hatırlatan Mosturoğlu ardından tazminat süreçleri başlayacağını yineledi.



"FENERBAHÇE'NİN YERİ BELLİDİR"



15 Temmuz ile ilgili Fenerbahçe'nin duygu ve düşüncelerininkulübün internet sitesinden açıklandığını belirten Mosturoğlu, "Fenerbahçe'nin duruşu bellidir. Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda milletimiz hiçbir güce boyun eğmeyecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiasının durusu ve yeri bellidir. Darbe kalkışmasına karşı başlatılan direnişte şehit olanlara Allahtan rahmet gazilere uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.



"FUTBOLDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"



Yatırımların sürdüğünü belirten Mosturoğlu üniversite çalışmalarının devam ettiğini, gelecek yıl Silivri'deki yerleşkede eğitime başlanacağını bildirdi.



"Futbol Takımımız Sayın Aykut Kocamana ve ekibinin belirlediği yeniden yapılanma sürecini sürdürmektedir" diyen Mosturoğlu, UEFA ile yapılan anlaşmaların kulübün gelir ve gideri ile ilgili olmadığını ifade ederek, "Kur farkı zararı işimizi zorlaştırmaktadır" şeklinde konuştu.



Gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Mosturoğlu, kombine adetinin 16 bini forma satışının 45 bini geçtiğini bildirdi.



"BASKETBOL TAKIMIMIZ UNVANLARINI KORUYACAK"



"Basketbol takımı geçen sene elde ettiği unvanlarını bu sene de koruyacaktır" diyen Mosturoğlu, ayrılanlara teşekkür gelenlere başarılar diledi. Mosturoğlu diğer şubelerdeki faaliyetleri ve sporcuların gerek Fenerbahçe forması ve gerekse milli forma altında elde edilen başarılarını da anlattı.



"FATİH TERİM KONUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Denetim Kurulu Raporunun okunmasının ardından üyeler görüşlerini belirten konuşmalar yaptı. Bunlara cevap vermek için tekrar kürsüye gelen Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin transfer yasağının olmadığını UEFA ile 4 yıllık bir anlaşmasının olduğunu, bunun amacının da kar zarar rasyosunu belirli bir düzeye çekmek amacı taşıdığını bildirdi.



Mosturoğlu, anlaşmaya göre 4 yıllık sürede futbolda en faza 1. yıl 20 milyon Euro, 2. yıl 15, 3. yıl 5 ve 4 yıl da 0 zararın öngörüldüğünü belirtti.



Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiyse tazminat almasının söz konusu olmayacağını ve bunun takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini tamamladı.