 Lucas Perez artık çok zor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    artık çok zor

    Lucas Perez artık çok zor

    Kanarya'nın 'i transfer etmesi neredeyse imkansız hale geldi.

    İspanyol golcünün geleceği hakkında açıklamalar yapan menajeri Rodrigo Lovelle, "Arsenal bize hiç sormadan 9 numaralı formayı başka bir futbolcuya (Alexandre Lacazette) verdi. Lucas ayrılıyor, Deportivo 1 hafta önce teklifte bulundu" dedi. İspanyol basını, Perez'in Deportivo'ya imza atacağını yazdı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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