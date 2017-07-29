Lucas Perez artık çok zor

Kanarya'nın Lucas Perez'i transfer etmesi neredeyse imkansız hale geldi.

İspanyol golcünün geleceği hakkında açıklamalar yapan menajeri Rodrigo Lovelle, "Arsenal bize hiç sormadan 9 numaralı formayı başka bir futbolcuya (Alexandre Lacazette) verdi. Lucas ayrılıyor, Deportivo 1 hafta önce teklifte bulundu" dedi. İspanyol basını, Perez'in Deportivo'ya imza atacağını yazdı.