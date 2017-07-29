Kombinelerde ‘Graz’ bereketi

Sturm Graz galibiyeti Fenerbahçe'de kombine satışlarını hareket getirdi. Bu maça kadar 15 bin civarında seyreden kombine satışlarına dünden itibaren büyük bir ilgi gösterilmeye başlandı. Satışlarda artış başlarken, kombineler hakkında bilgi almak isteyen sarı- lacivertli taraftarların sayısı bir anda 5-6 kat arttı.