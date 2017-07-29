 Kjaer gitti, Lima geliyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kjaer gitti, Lima geliyor

    Kjaer gitti, Lima geliyor

    Sarı-lacivertliler, Danimarkalı futbolcudan gelecek paranın bir kısmını ’nın transferinde kullanacak. Neymar’ın babası kanalıyla sambacı için son teklifini sunan Kanarya’nın bu transferi bitirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

    'de taraftarın sevgilisi olan Simon Kjaer artık Sevilla'nın oyuncusu... Sarı-Lacivertliler, Danimarkalı yıldızının satışı konusunda La Liga temsilcisi ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

    Kanarya, normalde Kjaer'den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu ancak Milan ve Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi, forvet transferinin ise aciliyet kazanması nedeniyle Sevilla ile pazarlıklar daha fazla uzatılmadı ve 10 milyon euro'ya "evet" denildi.

    Sevilla ile dört yıllık imza atacağı bilgisine ulaşılan Kjaer'in önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

    ÖNCELİK FORVETTE AMA...
    Kasasına girecek olan 10 milyon euro ile önemli bir nakit girdi sağlayan Fenerbahçe, santrfor mevkiine ve forvet arkasına yapacağı iki transfer için hemen kolları sıvayacak. Öncelik forvette ama belirlenen adaylar için yapılan girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.

    'den gelen para, transferinde ciddi mesafe kat edilen Lucas Lima'nın ise önünü açtı. En son Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos aracılığı ile teklif iletilen ve beklemeye geçilen Santos'un on numarasından haber bekleyen sarı-lacivertli yönetim, sambacının "evet" demesi halinde bonservisini almak için girişim başlatacak.

    YÜZDE 10'U SANTOS'UN
    Lima'nın bonservisinin yüzde 80'i bir fon şirketine, yüzde 10'arlık dilimleri ise Santos'a ve oyuncunun temsilcisine ait. Avrupa'dan başka talipleri de olan 27 yaşındaki yıldızın Santos'la kontratı 31 Aralık 2017'de bitiyor.

    AVRUPA'YI ÇOK İSTİYOR
    'nın Santos'la olan sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması ve Avrupa'da oynamak istemesi transferde bir avantaj olarak görülüyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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