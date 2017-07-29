 Kebapçı fotoğrafı 2015’ten kalma – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kebapçı fotoğrafı 2015’ten kalma

    Kebapçı fotoğrafı 2015’ten kalma
    'in kavga ettiği kebapçı Selahattin Aydoğdu ile F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada dolaşan fotoğrafına sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Resmi siteden "Son dönemde başkanımız Aziz Yıldırım'ın eski bir fotoğrafı güncel bir olayla bağdaştırılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu fotoğraf 2015 yılında, kavgadan 2 yıl önce çekilmiştik. Güncel olaylarla hiçbir alakası yoktur" denildi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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