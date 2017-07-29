 İyi koştuk – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İyi koştuk

    İyi koştuk

    Sturm Graz maçında 117 kilometre koştuklarını söyleyen sarı-lacivertli teknik direktör, “Şu an takım olarak hazır olmasak da olumlu giden şeyleri görmek mutlu ediyor tabii ki” diye konuştu.

    Teknik Direktörü , deplasmanda 2-1 kazandıkları Strum Graz maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti. Fizik güç olarak kendilerinden daha iyi durumda olan bir takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Kocaman, "Kalite olarak söylemiyorum ama Sturm Graz fiziksel olarak gelmek istediğimiz noktada bulunuyor. Denemekten hiç sıkılmayan bir ekip. Gerçekten bizim için zorlu bir sınavdı. Hazır olmamamıza rağmen kazanmak çok önemli" dedi.

    Kocaman, ilk resmi maçına çıkan Ahmethan'ın performansı ile ilgili soruya ise tüm takım üzerinden yanıt verdi: "Ahmethan gayet iyiydi, çok koştu. Ama bu maçların geri dönüşleri olacak. Sadece Ahmethan için değil, bu maçta 117 kilometre koşmuşuz. Bu kadar yüksek temponun zaman zaman getirdiği düşüşler, sakatlıklar olacak. Bu sezon 60-65 maç oynamayı planlayan bir takımız. Herkese ihtiyacımız olacak. Şu an takım olarak hazır değiliz. Ama olumlu giden şeyleri görmek mutlu ediyor tabii ki."

    ÖNCELİĞİMİZ MERKEZ FORVET
    Aykut Kocaman, transfer çalışmaları hakkında ise fazla yorum yapmaktan kaçınırken, önceliklerinin merkez forvet olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için herhangi bir sıcak gelişme yok. Transferde önceliğimiz elbette merkez forvet, bunun için yoğun bir çaba var. Sadece transfer değil, onun dışında neler yapabileceğimiz de önemli. Bu süreci elimizdeki takımla neler yapabileceğimize dair düşünerek geçiriyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Kısa sürede en iyi seviyeye gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    ÖZLEMLERİ DİNDİRECEĞİZ
    Aykut hoca, takımının Sturm Graz maçında sergilediği futbolun henüz yeterli düzeyde olmadığını belirtirken, "Taşlar iyice oturunca daha göze hoş gelen ve daha kolay sonuca giden bir takım olacağız" yorumunu yaptı. Taraftara umut dağıtan deneyimli hoca, özlenen Fenerbahçe'nin çok yakında sahnelerde olacağının mesajını verdi.


    Emre BOL
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İyi koştuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.