İyi koştuk
Sturm Graz maçında 117 kilometre koştuklarını söyleyen sarı-lacivertli teknik direktör, “Şu an takım olarak hazır olmasak da olumlu giden şeyleri görmek mutlu ediyor tabii ki” diye konuştu.
Kocaman, ilk resmi maçına çıkan Ahmethan'ın performansı ile ilgili soruya ise tüm takım üzerinden yanıt verdi: "Ahmethan gayet iyiydi, çok koştu. Ama bu maçların geri dönüşleri olacak. Sadece Ahmethan için değil, bu maçta 117 kilometre koşmuşuz. Bu kadar yüksek temponun zaman zaman getirdiği düşüşler, sakatlıklar olacak. Bu sezon 60-65 maç oynamayı planlayan bir takımız. Herkese ihtiyacımız olacak. Şu an takım olarak hazır değiliz. Ama olumlu giden şeyleri görmek mutlu ediyor tabii ki."
ÖNCELİĞİMİZ MERKEZ FORVET
Aykut Kocaman, transfer çalışmaları hakkında ise fazla yorum yapmaktan kaçınırken, önceliklerinin merkez forvet olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için herhangi bir sıcak gelişme yok. Transferde önceliğimiz elbette merkez forvet, bunun için yoğun bir çaba var. Sadece transfer değil, onun dışında neler yapabileceğimiz de önemli. Bu süreci elimizdeki takımla neler yapabileceğimize dair düşünerek geçiriyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Kısa sürede en iyi seviyeye gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.
ÖZLEMLERİ DİNDİRECEĞİZ
Aykut hoca, takımının Sturm Graz maçında sergilediği futbolun henüz yeterli düzeyde olmadığını belirtirken, "Taşlar iyice oturunca daha göze hoş gelen ve daha kolay sonuca giden bir takım olacağız" yorumunu yaptı. Taraftara umut dağıtan deneyimli hoca, özlenen Fenerbahçe'nin çok yakında sahnelerde olacağının mesajını verdi.
Emre BOL
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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