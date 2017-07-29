 İsla kalitesini kanıtladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İsla kalitesini kanıtladı

    İsla kalitesini kanıtladı

    Sturm Graz maçında çok kısa süre oynamasına rağmen isabetli transfer olduğunu gösterdi.

    'de yeni transfer Mauricio İsla'nın takıma çabuk uyumu teknik heyeti sevindirdi. Antrenmanlarda sezon başı kampı geçirmişçesine hazır gözüken Şilili futbolcu, gelişinin üzerinden sadece bir hafta geçmesine rağmen Sturm Graz maçında sahaya çıkarak nokta transfer olduğunu kanıtladı.

    78'de oyuna giren İsla'nın saha içi performansından da memnun kalan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, hücuma zenginlik katan oyuncuyu Kadıköy'deki rövanş maçında Şener'in yerine ilk 11'de tercih etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbol otoriteleri, "İsla sezona damga vurabilecek kalitede bir isim" yorumunda bulundular.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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