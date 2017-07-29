İsla kalitesini kanıtladı
Sturm Graz maçında çok kısa süre oynamasına rağmen isabetli transfer olduğunu gösterdi.
78'de oyuna giren İsla'nın saha içi performansından da memnun kalan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, hücuma zenginlik katan oyuncuyu Kadıköy'deki rövanş maçında Şener'in yerine ilk 11'de tercih etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbol otoriteleri, "İsla sezona damga vurabilecek kalitede bir isim" yorumunda bulundular.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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