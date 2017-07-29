 İşin zor Ekici! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İşin zor Ekici!

    İşin zor Ekici!

    Geçtiğimiz sezonun eleştirilen ismi , Sturm Graz maçındaki performansıyla yeni transfer ’ye “İşin zor” mesajı verdi.

    F.Bahçe'de fırtınası yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kamp sürecinde, antrenman ve maçlarda takımın en iyi verilerine sahip isimlerden biri olan Alper, Sturm Graz karşısında da takımın en iyisiydi. Bu performans, takımın maç sonu istatistiklerine de yansıdı. İlk golü hazırlayan Alper, koşu mesafesi ve yüksek hızlı koşu gibi önemli istatistiklerde takım lideri oldu. Topla buluşma ve pas isabeti konusunda da harika rakamlar yakaladı. Alper bu görüntüsüyle yeni transfer Mehmet Ekici'ye "Ben varken işin zor" mesajı verdi.

    BEN ARFA'YA NE GEREK!
    Graz maçının yıldızı Alper, Ben Arfa'yı bekleyen taraftarlara, "Buna ne gerek var" dedirtti. Performansı için Aykut Kocaman'a teşekkür eden futbolcu, "Hoca beni hücumda her mevkide deniyor. Bana özgüven kazandırdı" dedi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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