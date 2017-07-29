 Heyecan yok panik yok – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Heyecan yok panik yok

    Heyecan yok panik yok

    F.Bahçeli futbolcular, Avusturya’da sarı lacivertli takımla ilk resmi maçına çıkan ’nin şaşırtıcı bir şekilde “soğukkanlı olduğunu” söylediler.

    F.Bahçe'de Sturm Graz maçının en çok merak edilen ismi genç Ahmethan Köse'ydi. Robin van Persie'nin yokluğunda santrfor olarak görev yapan oyuncu, sahada kaldığı 78 dakikalık performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise, "Maçtan 1 gece önce oldukça sakindi. Erkenden yatıp gayet sakin şekilde maça hazırlandı. Herhangi bir heyecan veya panik durumu yoktu. İlk maçına göre çok iyiydi" ifadelerini kullandılar.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Heyecan yok panik yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.