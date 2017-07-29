Heyecan yok panik yok

F.Bahçeli futbolcular, Avusturya’da sarı lacivertli takımla ilk resmi maçına çıkan Ahmethan Köse’nin şaşırtıcı bir şekilde “soğukkanlı olduğunu” söylediler.

F.Bahçe'de Sturm Graz maçının en çok merak edilen ismi genç Ahmethan Köse'ydi. Robin van Persie'nin yokluğunda santrfor olarak görev yapan oyuncu, sahada kaldığı 78 dakikalık performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise, "Maçtan 1 gece önce oldukça sakindi. Erkenden yatıp gayet sakin şekilde maça hazırlandı. Herhangi bir heyecan veya panik durumu yoktu. İlk maçına göre çok iyiydi" ifadelerini kullandılar.