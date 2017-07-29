 Formalite oldu! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Formalite oldu!

    Formalite oldu!
    Avusturya basını, Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Sturm Graz'ın tur şansının neredeyse kalmadığını yazdı. Gazeteler, "Talihsiz gelen golün ardından Fenerbahçe karşısında tutunamadık. Roman Neustadter'in kafa golü skoru belirlerken, Sturm Graz, İstanbul'da formalite maçına çıkacak" yorumunu yaptı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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