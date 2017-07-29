Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe’nin toplam 358 milyon 958 bin TL borcu, 18 milyon 768 bin TL de alacağı var.
Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Gelecek sene yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıyı takip edenler arasında yer aldı.
Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu sunan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, tesisleşme, Fenerbahçe Üniversitesi ve şubelerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Mosturoğlu, futbolda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden yapılanma süreci başarıyla geçirilmektedir. Belirlenen pozisyonlar için transferler yapıldı. Bazı pozisyonlar için gerekli transfer çalışmaları sürmektedir. Güçlendirilen kadromuzun armaya ve çubuklu formamıza layıkıyla mücadele edeceğine, terlerinin son damlasına kadar mücadele edip formalarını ıslatacağına, kendilerini destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza yakışanı yapacağına, rakiplerini geçerek şampiyon olacağına inancımız tamdır."
Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, yeni sezon kombine kart satışında 16 bin, forma satışında da 45 bini geçtiklerini kaydederek, taraftarları kulübe destek olmaya davet etti.
BORÇ AÇIKLANDI
Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi. Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:42
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Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı
Toplam 17
Yorum
Akhan Yeme sirasi Denizli de. Napacaklar bu kadar parayi anlamakta zorlaniyorum.
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Efsane geri dönüyor
Toplam 55
Yorum
NALI TEKRAR GS YIN BAŞINA GEÇSİN. KURNAZ ADAM MIŞ EĞER SCOUT EKİBİNİ ZAMANIN DA ADANALI ATAMIŞSA GS YIN NEDEN BU HALE DÜŞTÜĞÜ AÇIK. GS ZOR DURUMA DÜŞSÜN, TERİME ZAMAN ARALAYIP YOL AÇSIN ADA
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Melo serbest kaldı!
Toplam 25
Yorum
cimbomlular melo süper futbolcu. 36 yaşında bile olsa alın. mutlaka alın
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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