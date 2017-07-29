 Divan toplantısı bugün – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Divan toplantısı bugün

    Divan toplantısı bugün
    Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı 10.30'da olacak. Divan toplantısında yönetim ve denetleme kurullarının raporları okunacak.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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