 Caicedo, italya’yı tercih etti – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Caicedo, italya’yı tercih etti

    Caicedo, italya’yı tercih etti
    Transferde daha önceleri ismi Trabzonspor ve Antalyaspor ile anılan, son olarak Fenerbahçe'nin listesine giren Espanyol'un Ekvadorlu forveti , Lazio'ya transfer olmak üzere. Serie A ekibi, 28 yaşındaki forveti imza için Roma'ya getirdi. Lazio'nun transferi tamamladığı ancak kadrodaki Avrupa Birliği'ne üye olmayan bir futbolcuyu satmadan Caicedo'ya resmi imza attıramayacağı belirtildi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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