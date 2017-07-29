Bu gol harika hissettirdi

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısında zafer golünü kaydeden Roman Neustadter, "Attığım golle galibiyete katkı sağladığım için çok mutluyum. Ancak hala geliştirmemiz gereken gerekenler var" dedi. Alman asıllı Rus savunmacı, Aykut hocanın kendisine güvenmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtirken, "Emeklerimin karşılığını aldığımı görmek bana kendimi harika hissettiriyor" ifadelerini kullandı.