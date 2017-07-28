Simon Kjaer Sevilla'da!

Fenerbahçe, İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve Kjaer'in yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Simon Kjaer'in iki senelik Fenerbahçe macerasında sona gelindi. Sarı-Lacivertliler, adı birçok kulüp ile anılan Danimarkalı yıldızının satışı konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, normalde Kjaer'den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak Milan ve Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi; Kanarya'nın forvet transferinin aciliyet kazanması nedeniyle yönetimin pazarlıkları daha fazla uzatmadığı kaydedildi.

Simon Kjaer'in önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı'dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacak. Öte yandan Kjaer, Fenerbahçe nin UEFA Avruap Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.Tam adı: Simon Thorup KjaerDoğum tarihi: 26 Mart 1989Yaş: 28 / Boy: 1,89 mUyruğu: DanimarkaMilli takım maç sayısı: 58Mevki: Savunma - stoperAyak: SağSözleşme bitiş tarihi: 31.05.2019Güncel piyasa değeri: 11 milyon EuroDaha önce oynadığı kulüpler: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, FenerbahçeSon sezon istatistikleri: 43 maç 3 gol 1 asist 4 sarı kart 1 kırmızı kart