Simon Kjaer Sevilla'da!
Bein Sports'un verdiği son dakika haberine göre; Fenerbahçeli Simon Kjaer Sevilla'ya transfer oldu.
Fenerbahçe, İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve Kjaer'in yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Simon Kjaer'in iki senelik Fenerbahçe macerasında sona gelindi. Sarı-Lacivertliler, adı birçok kulüp ile anılan Danimarkalı yıldızının satışı konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.
İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, normalde Kjaer'den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak Milan ve Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi; Kanarya'nın forvet transferinin aciliyet kazanması nedeniyle yönetimin pazarlıkları daha fazla uzatmadığı kaydedildi.
Simon Kjaer'in önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.
TRANSFERLERE KAYNAK ÇIKTI
Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı'dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacak. Öte yandan Kjaer, Fenerbahçe nin UEFA Avruap Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.
SIMON KJAER KİMDİR?
Tam adı: Simon Thorup Kjaer
Doğum tarihi: 26 Mart 1989
Yaş: 28 / Boy: 1,89 m
Uyruğu: Danimarka
Milli takım maç sayısı: 58
Mevki: Savunma - stoper
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2019
Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe
Son sezon istatistikleri: 43 maç 3 gol 1 asist 4 sarı kart 1 kırmızı kart
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:00
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Barcelona altyapısı ziyarete geldi
Toplam 2
Yorum
aysel beşiktaşım ve barcelonam benim heriki takımımyan yana super
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Kocaman, Graz maçı sonrasında açıkladı
Toplam 34
Yorum
wowww bir de kırmızı ışıkta geçmeseydi dediğin olurdu.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 110
Yorum
MERT Dünya kupasına katılma hedefi var, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 3.lüğü olan hoca var, denenmemiş denensin demek milli görevden kaçmaktır
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