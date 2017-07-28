 Simon Kjaer Sevilla'da! – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Simon Kjaer Sevilla'da!

    Bein Sports'un verdiği son dakika haberine göre; Fenerbahçeli 'ya transfer oldu.

    , İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve Kjaer'in yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    'in iki senelik Fenerbahçe macerasında sona gelindi. Sarı-Lacivertliler, adı birçok kulüp ile anılan Danimarkalı yıldızının satışı konusunda ile anlaşmaya vardı.

    İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, normalde Kjaer'den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak Milan ve Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi; Kanarya'nın forvet transferinin aciliyet kazanması nedeniyle yönetimin pazarlıkları daha fazla uzatmadığı kaydedildi.

    Simon Kjaer'in önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.


    TRANSFERLERE KAYNAK ÇIKTI
    Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı'dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacak. Öte yandan Kjaer, Fenerbahçe nin UEFA Avruap Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

    SIMON KJAER KİMDİR?
    Tam adı: Simon Thorup Kjaer
    Doğum tarihi: 26 Mart 1989
    Yaş: 28 / Boy: 1,89 m
    Uyruğu: Danimarka
    Milli takım maç sayısı: 58
    Mevki: Savunma - stoper
    Ayak: Sağ
    Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2019
    Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro
    Daha önce oynadığı kulüpler: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe
    Son sezon istatistikleri: 43 maç 3 gol 1 asist 4 sarı kart 1 kırmızı kart
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
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