Önder Özen'den Kocaman'a büyük övgü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Önder Özen, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı.
"AYKUT KOCAMAN'A TEBRİKLER, TEBRİKLER TEBRİKLER"
"Futbolcusunu beğenmeyen Pereira, futbolcusunu suçlayan Advocaat'tan, futbolcusunu sahiplenen Aykut Kocaman. Bundan dolayı Aykut Kocaman'a tebrikler, tebrikler, tebrikler. Üstümüze giydiğimiz Fenerbahçe formasının tam olduğunu diyen oyuncular gördük. Rakibe baskı yaparken oyuncunun coşkusunu gördük. Oyuncu da görüyor Fenerbahçe'nin anlamını. Bugün Fenerbahçe'nin kimyasına uygun, futbol oynamaya çalışan teknik adam, davayı sahiplenmiş oyuncular gördük."
"BU ANTRENÖR FARKIDIR"
"Süper maç olmadı ama süper görüntüler çıktı. 3 önemli unsur var. Forma olayı. Şu dönemde forma ihtiyacın var. İkincisi Fenerbahçe kendi kimliğinde oynadı. Üçüncüsü ise oyuncuların zihinsel performansı tavan yapmış durumda. Bu maça başlamadan önce kadroya baktım, eyvah dedim. Bu takım nasıl gidecek kaleye. Demek ki gidebiliyormuş. Bu antrenör farkıdır."
"AYKUT KOCAMAN'IN İNANDIĞI METOT VAR"
"Aykut Kocaman'ın sabırla inandığı metot var. Ben bu metotu benimsemiyorum ama Aykut Kocaman bu metotu ilerletti ve Konyaspor'da önemli bir başarı yakaladı."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:23
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Barcelona altyapısı ziyarete geldi
Toplam 2
Yorum
aysel beşiktaşım ve barcelonam benim heriki takımımyan yana super
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Kocaman, Graz maçı sonrasında açıkladı
Toplam 34
Yorum
wowww bir de kırmızı ışıkta geçmeseydi dediğin olurdu.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 110
Yorum
MERT Dünya kupasına katılma hedefi var, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 3.lüğü olan hoca var, denenmemiş denensin demek milli görevden kaçmaktır
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