Fenerbahçe’den açıklama geldi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fatih Terim’in tartışma yaşadığı kebapçı Selahattin Aydoğdu ile olan fotoğrafının yayılması üzerine sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada fotoğrafın 2 yıl önce çekildiği ve tartışma ile alakalı olmadığı belirtildi.
"Son dönemde Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın yazılı basın ve sosyal medyada ön plana çıkan eski bir fotoğrafı, güncel bir olayla bağdaştırılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.
Başkanımız 2015 yılının Kasım ayında, Etiler'de bir restoranta gitmiş, orada ilk kez Selahattin Aydoğdu ile tanışmış ve Aydoğdu'nun sahibi olduğu mekanda bahse konu fotoğraf çekilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu fotoğraf, Fatih Terim'in son dönemde yaşadığı kavgadan 2 yıl önce çekilmiş olup, güncel olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle fotoğraf söz konusu kavgadan sonra değil, 2 yıl önce çekilmiştir. Bahse konu fotoğrafın herhangi bir konuyla bağdaştırılmamasını kamuoyundan rica ederiz."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
Fenerbahçe’den açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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